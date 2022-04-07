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Ученые определили самый приятный запах в мире

Юлия Курганова

Общество
Ученые определили самый приятный запах в мире
Фото: depositphotos

Ученые назвали самый приятный запах в мире. Им стал аромат ванили.

На втором месте находится этилбутират, который пахнет как персик.

А самым неприятным запахом специалисты назвали аромат изовалериановой кислоты. Она встречается в сыре, соевом молоке и яблочном соке. Содержится данный ингредиент и в поте ног.

К таким выводам ученые пришли в результате исследования с участием 235 человек, представителей разных этнических групп.

Кроме того, они установили, что культура не оказывает влияние на то, какие испытуемым нравятся ароматы. Все дело в структуре молекулы и личных предпочтениях, последние могут быть связаны с генетикой и обучением.

Также возможная причина, по которой люди считают одни запахи более приятными, чем другие, заключается в том, что они увеличивали шансы на выживание в ходе эволюции, сообщается на портале Science Daily.

За зиму душа уже истосковалась по благоуханию молодой листвы, травы, цветов. Как получить удовольствие от любимых запахов и улучшить самочувствие, «Вечерней Москве» рассказала фитотерапевт, доктор медицинских наук Елена Корсунн.

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