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Синоптики пообещали дождливую теплую погоду в Москве 7 апреля

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
Синоптики пообещали дождливую теплую погоду в Москве 7 апреля
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В четверг, 8 апреля, столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При облачной погоде временами ожидается дождь.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 9-11 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 8–13 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 738 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 70 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в Москве в дневные часы будет облачно, высокая влажность, сохранится пониженный фон атмосферного давления. Содержание кислорода значительно ниже климатической нормы.

Такие погодные условия могут неблагоприятно сказываться на состоянии людей с бронхо-легочными заболеваниями, ишемической болезнью сердца, проявлениями кислородной недостаточности. Организм человека сравнительно легко приспосабливается к значительным колебаниям метеорологических параметров благодаря механизмам саморегуляции.

Здоровые люди, благодаря хорошим адаптационным возможностям и высоким функциональным резервам организма, обычно не реагируют на изменение погодных условий, реже ответные реакции могут проявляться лишь симптомами психологического дискомфорта. При снижении приспособительных возможностей, связанных с хроническими заболеваниями или с острыми процессами, могут появляться метеопатические или погодообусловленные обострения, которые в последние годы отмечаются практически у 80 процентов людей. Медико-метеорологические прогнозы позволяют людям с повышенной метеочувствительностью своевременно предпринять профилактические меры, выполнить рекомендации врача, что позволит избежать нежелательных погодообусловленных обострений.

В среду, 6 апреля, из Москвы и Московской области поступали сообщения о резком ухудшении погодных условий: на улицах столицы бушевала метель, наблюдались сильные порывы ветра и мокрый снег.

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