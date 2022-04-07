Участниками проекта «Московский лед» стали почти 32 тысячи человек

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Жители города предложили 1075 идей, которые позволят развить катки в городских парках. Идеи были предложены в рамках проекта «Московский лед» на платформе «Город идей» с 22 по 28 марта. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В рамках первого этапа «Предлагай» до 24 марта пользователи могли направить идеи по развитию катков в городских парках и на ВДНХ. Направление по комплексному развитию катков оказалось самым актуальным для жителей — по нему поступило 414 предложений, — говорится в сообщении.

Помимо этого, в рамках этапа «Мероприятия на катках» жители города предложили 256 инициатив, а по теме «Тематическое оформление катков» — 151, «Программы и мероприятия на катке ВДНХ» получили 128 идей, а направление «Сервисы катка ВДНХ» — 126.

Уточняется, что 237 из общего количества идей будут реализованы. Проект собрал почти 32 тысячи участников, став вторым по популярности после «Московских поликлиник», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Напомним, что 22 марта на платформе «Город идей» объявили о начале проекта «Московский лед». Туда жители города могут направить идеи по развитию городских катков.

Кроме того, стало известно,что в рамках проекта «Активный гражданин» состоится второй этап голосования по поводу выбора названий для 15 новых станций столичного метро, а также 13 улиц и бульваров.