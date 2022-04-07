Неизвестные украли в Британии топливо на четверть миллиона фунтов

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Неизвестные украли топливо на сумму более 326 тысяч долларов с охраняемой военно-морской базы в Великобритании. Об этом пишет издание Sun.

Уточняется, что топливо предназначалось для десантного корабля HMS Bulwark.

Британские власти назвали инцидент «ошеломляющим», так как цены на топливо в стране в последнее время значительно выросли.

По факту случившегося ведется расследование, передает РИА Новости.

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24 ноября сообщалось, что две баржи, которые буксировались судном «ПАК», сели на мель в Баренцевом море. Инцидент произошел в районе пролива Карские ворота. На борту судна находились десять человек. Две баржи не смогли пройти через пролив. Отмечается, что инцидент произошел из-за сильного волнения на Баренцевом море. Капитан судна дал команду отдать буксировочный трос от барж, никакой угрозы для находящихся на борту судна людей не было.