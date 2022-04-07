Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Неизвестные украли в Британии топливо на четверть миллиона фунтов

Полина Долганова

В мире
Неизвестные украли в Британии топливо на четверть миллиона фунтов
Фото: Pixabay

Неизвестные украли топливо на сумму более 326 тысяч долларов с охраняемой военно-морской базы в Великобритании. Об этом пишет издание Sun.

Уточняется, что топливо предназначалось для десантного корабля HMS Bulwark.

Британские власти назвали инцидент «ошеломляющим», так как цены на топливо в стране в последнее время значительно выросли.

По факту случившегося ведется расследование, передает РИА Новости.

18 февраля итальянский круизный лайнер с 237 пассажирами и 50 членами экипажа на борту загорелся у берегов Греции в водах Ионического моря. Корабль Euroferry Olympia шел от Игуменицы в итальянский Бриндизи.

24 ноября сообщалось, что две баржи, которые буксировались судном «ПАК», сели на мель в Баренцевом море. Инцидент произошел в районе пролива Карские ворота. На борту судна находились десять человек. Две баржи не смогли пройти через пролив. Отмечается, что инцидент произошел из-за сильного волнения на Баренцевом море. Капитан судна дал команду отдать буксировочный трос от барж, никакой угрозы для находящихся на борту судна людей не было.

Читайте также:
грабеж Великобритания топливо
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Беспечно жить нараспашку нельзя

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Открытый взгляд на перспективу

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Александр Лосото
Александр Лосото

И старость обернем в радость

Игорь Угольников
Игорь Угольников

Мечта, которая объединяет

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Назло нам заморозят себя

Георгий Бовт
Георгий Бовт

НАТО вовремя не распустили

Все мнения
О проекте