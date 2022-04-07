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Ежегодный отчет правительства РФ состоится в Госдуме 7 апреля

Полина Долганова

Общество
Ежегодный отчет правительства РФ состоится в Госдуме 7 апреля
Фото: Пресс-служба Госдумы

Ежегодный отчет правительства России состоится в Государственной думе в четверг, 7 апреля. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, россияне прислали более 38 тысяч вопросов и предложений в преддверии мероприятия.

Володин отметил, что запросы граждан касаются разных тем: от роста цен на товары до доступности лекарств.

Во время отчета планируются выступления председателя правительства и представителей фракций, а также проведение дискуссий.

Начало отчета запланировано на 12:00 по московскому времени, подытожил Володин в своем Telegram.

До этого на пленарном заседании Государственной думы, которое прошло во вторник, 5 апреля, был принят в первом чтении законопроект о гражданстве Российской Федерации. Документ предусматривает при приобретении гражданства сокращение перечня требований более чем для 20 категорий лиц. Также проект включает в себя расширение полномочий президента РФ по определению категорий лиц, имеющих право на приобретение российского гражданства в упрощенном порядке.

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