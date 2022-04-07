Ефимов: Объем промышленного производства в Москве с начала года вырос на четверть

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Объем промышленного производства столичных предприятий с начала 2022 года увеличился на 24,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в четверг, 7 апреля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— С начала 2022 года объем промышленного производства увеличился почти на четверть. Положительная динамика главным образом обусловлена ростом обрабатывающей промышленности на 33,5 процента, — заявил он.

Кроме того, заммэра зафиксировал наибольшие темпы прироста в производстве оборудования общего назначения, в том числе насосного и компрессорного, а также двигателей, клапанов и регуляторов. Так, прирост составил 95,7 процента, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Во вторник, 5 апреля, Ефимов отметил четырехкратный рост выпуска компрессорного, лифтового оборудования и других продуктов машиностроительной отрасли Москвы в 2021 году. В общей сложности в столице функционируют 249 предприятий машиностроительной отрасли, 47 из них — средние и крупные.

Помимо этого, правительство Москвы предоставляет социально ориентированным предпринимателям и частным образовательным учреждениям помещения в аренду по льготным ставкам. Уточняется, что общая площадь арендуемых помещений превысит 280 тысяч квадратных метров.