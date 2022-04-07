Подземный переход появится на Ереванской улице

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Москомархитектура объявила о согласовании проекта подземного перехода через железную дорогу в створе Ереванской улицы. Об этом в четверг, 7 апреля, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

— Наземные павильоны оформят довольно интересно. Это будут легкие металлические конструкции с максимальным остеклением, которое будет дополнено ламелями под дерево. Подземное пространство оформят лаконично: гранитной плиткой и штукатуркой, — рассказал он.

Длина подземного тоннеля составит около 100 метров. Он будет проходить под железнодорожными путями Курского направления Московской железной дороги и Каспийской улицей.

Общая площадь надземной и подземной частей составит около тысячи квадратных метров, сообщает официальный сайт Мэра Москвы.

Помимо этого, стало известно, что Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство подземного пешеходного перехода через Матвеевскую улицу в столичном районе Очаково-Матвеевское.

Строительство подземного перехода — часть программы, которая позволит создать транспортно-пересадочный узел «Аминьевское шоссе».

Во вторник, 29 марта, Москомэкспертиза согласовала проект капитального ремонта подземного пешеходного перехода, построенного в 2011 году, на Мичуринском проспекте в районе проспект Вернадского.