Впервые со Второй мировой Сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины

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Американский Сенат одобрил проект закона, который позволит поставлять украинской стороне оружие в рамках программы ленд-лиза, в соответствии с которой США передавал в долгосрочный кредит вооружения во время Второй мировой войны. Об этом сообщили на сайте американского ведомства.

В документе говорится, что президент Америки Джо Байден будет иметь расширенные полномочия по заключению сделок с властями Украины.

Документ даст американской стороне возможность ускорить доставку техники.

Действие закона прекратится по факту завершения конфликта. В данном случае речь идет о конфликте, начавшемся в 2014 году. Также документ утратит силу, если численность российской армии у украинской границы достигнет показателей марта 2021 года.

Соответствующее предложение было внесено в конце января 2022 года, то есть до начала специальной военной операции, передает РБК.

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.