Андрей Бочкарев: Разрешения на строительство 412 объектов в Москве автоматически продлят на год

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В столице собираются продлить разрешения на строительство для 412 объектов, чей срок истекает до 1 августа 2022 года. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Правительством России принято решение избавить застройщиков от дополнительных временных затрат на прохождение административных процедур. В частности, будут автоматически продлены на год разрешения на строительство, которые истекают 1 августа 2022 года, — заявил он.

Заммэра добавил, что премьер-министр России Михаил Мишустин уже подписал соответствующее постановление. По его словам, общая площадь объектов, которые строятся по таким разрешениям, составляет более шести миллионов квадратных метров.

Он отметил, что на данном этапе в стадии строительства находятся 88 жилых домов, 51 объект улично-дорожной сети, более 40 многофункциональных торговых комплексов, 19 образовательных учреждений, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Помимо этого, власти города приняли ряд новых мер поддержки строительной отрасли. В частности, программа льготной ипотеки продолжит действовать в Москве. Также в столице упростили правила изменения условий государственных контрактов в отрасли строительства.

Так, инновационные предприятия, работающие в сфере строительства, теперь смогут получать гранты на приобретение оборудования.

В среду, 6 апреля, заммэра рассказал о выполнении плана по вводу недвижимости в столице более чем на 30 процентов. Бочкарев добавил, что за первый квартал 2022 года в Москве построили и ввели в эксплуатацию более 2,6 миллиона квадратных метров различной недвижимости.