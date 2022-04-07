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Басурин сообщил об окончании основных боев в центре Мариуполя

Александр Афонин

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Басурин сообщил об окончании основных боев в центре Мариуполя
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В центральной части Мариуполя завершены основные бои. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщил представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

По его словам, бои перетекают в порт города и на территорию «Азовстали». Отмечается, что войска уже вошли в порт и начинают зачистку территории. По возможности, бои будут перенаправлять в промышленную зону «Азовсталь».

По оценке Басурина, еще около трех тысяч украинских военнослужащих остаются в Мариуполе, передают «Известия».

Бои за Мариуполь ведут практически с самого начала специально военной операции.

2 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что чеченские военнослужащие приступили к штурму завода в Мариуполе. Он отметил, что операцией руководит командир полка имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Замид Чалаев.

4 апреля Минобороны предложило находящимся в Мариуполе украинским военным, нацбатальонам и иностранным наемникам сложить оружие и сдаться до 5 апреля. Начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев обосновал решение тяжелой обстановкой.

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