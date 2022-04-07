Spotify полностью приостановит деятельность в России с 11 апреля

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Аудиостриминговый сервис Spotify сообщил, что полностью остановит свою деятельность на территории России с 11 апреля. Об этом стало известно в четверг, 7 апреля.

— После тщательного анализа текущей ситуации мы приняли решение полностью приостановить работу Spotify в России с 11 апреля 2022 года, — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что это решение было сложным.

7 марта сообщалось, что стриминговый сервис Netflix прекращает работу на территории России. Компания пришла на российский рынок в 2016 году, на сегодняшний день ее аудитория в стране насчитывает почти миллион подписчиков.

1 марта появилась информация, что киностудия Warner Bros. за день до премьеры отменила прокат «Бэтмена» в России.

Страны Запада начали вводить антироссийские санкции после действий России на международной арене. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.