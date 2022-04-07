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Изображение Гитлера появилось на бутиках Chanel в Париже

Анастасия Колоскова

Общество
Изображение Гитлера появилось на бутиках Chanel в Париже
Фото: Depositphotos

В столице Франции на стенах всех бутиков модного дома Chanel неизвестные нарисовали изображение Адольфа Гитлера, у которого вместо глаз красовался логотип компании. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщили «Известия».

Это произошло после того, как в фирменных магазинах в Париже и Дубае отказали в обслуживании гражданам России из-за санкций.

Так, в начале апреля россиянка Лиза Литвин рассказала, что не смогла купить сумку от Chanel в магазине в Дубае. Продавцы потребовали от нее подписать документ, что она не повезет продукцию компании на территорию Российской Федерации.

В России подобные действия компании назвали настоящей ксенофобией.

Инцидент прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что компания Chanel присоединилась к русофобской кампании по «отмене России». По словам Захаровой, во время Второй мировой войны сама Коко Шанель была коллаборационисткой и агентом Третьего рейха.

6 апреля блогер и экс-участница скандального реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня в знак протеста против русофобии разрезала свою сумочку от Chanel, сняв это на видео.

Жена российского футболиста Павла Погребняка Мария также отреагировала на новую политику бренда Chanel в отношении российских граждан. Многодетную мать возмутило, что модный дом не дает носить вещи бренда на территории РФ.

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