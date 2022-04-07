Итоги пилотного проекта «Ушастик, живи!» продемонстрируют на ВДНХ 11 апреля

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В павильоне «Космос» на ВДНХ 11 апреля состоится пресс-конференция, в ходе которой презентуют итоги пилотного проекта «Ушастик, живи!». Об этом в четверг, 7 апреля, сообщила пресс-служба ВДНХ.

— Приглашаем всех желающих 11 апреля в конференц-зал павильона «Космос», где организаторы, участники, волонтеры, пенсионеры и школьники поделятся своими впечатлениями о работе в проекте, расскажут о его основных этапах и результатах, — говорится в релизе.

Сам проект посвящен самым первым космонавтам Земли — знаменитым Белке и Стрелке. В ходе него школьники — участники проекта помогали разным питомцам, а также учились производить сухой корм для собак, который затем передают в московский муниципальный приют-питомник для бездомных животных «Красная сосна».

Мероприятие начнется в 13:30 по московскому времени.

Организатором мероприятия выступает Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации», сообщает пресс-служба.

Помимо этого, в Доме музеев на ВДНХ объявили об открытии выставки «Давай играть как раньше», посвященной игрушкам советских времен. Попасть на выставку можно будет с 14 апреля.

Также с 12 апреля на ВДНХ на постоянной основе будет работать выставка «Фанерон. Город мечты».

Выставка при этом будет разделена на два пространства: постоянную экспозицию с футуристическими инсталляциями и лабораторию, в которой будут проходить воркшопы, мастер-классы, лекции и встречи с экспертами индустрии комиксов.