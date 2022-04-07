Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Итоги пилотного проекта «Ушастик, живи!» продемонстрируют на ВДНХ 11 апреля

Араз Салехов

Город
Итоги пилотного проекта «Ушастик, живи!» продемонстрируют на ВДНХ 11 апреля
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В павильоне «Космос» на ВДНХ 11 апреля состоится пресс-конференция, в ходе которой презентуют итоги пилотного проекта «Ушастик, живи!». Об этом в четверг, 7 апреля, сообщила пресс-служба ВДНХ.

— Приглашаем всех желающих 11 апреля в конференц-зал павильона «Космос», где организаторы, участники, волонтеры, пенсионеры и школьники поделятся своими впечатлениями о работе в проекте, расскажут о его основных этапах и результатах, — говорится в релизе.

Сам проект посвящен самым первым космонавтам Земли — знаменитым Белке и Стрелке. В ходе него школьники — участники проекта помогали разным питомцам, а также учились производить сухой корм для собак, который затем передают в московский муниципальный приют-питомник для бездомных животных «Красная сосна».

Мероприятие начнется в 13:30 по московскому времени.

Организатором мероприятия выступает Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации», сообщает пресс-служба.

Помимо этого, в Доме музеев на ВДНХ объявили об открытии выставки «Давай играть как раньше», посвященной игрушкам советских времен. Попасть на выставку можно будет с 14 апреля.

Также с 12 апреля на ВДНХ на постоянной основе будет работать выставка «Фанерон. Город мечты».

Выставка при этом будет разделена на два пространства: постоянную экспозицию с футуристическими инсталляциями и лабораторию, в которой будут проходить воркшопы, мастер-классы, лекции и встречи с экспертами индустрии комиксов.

Читайте также:
Москва ВДНХ Пресс-конференции
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Михаил Девятьяров
Михаил Девятьяров

Детям есть к чему стремиться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Искусствовреды и испанский стыд

Никита Масленников
Никита Масленников

Параллельный импорт будет держать в тонусе

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Александр Лосото
Александр Лосото

И старость обернем в радость

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Назло нам заморозят себя

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Финита ля комедия

Все мнения
О проекте