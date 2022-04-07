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Бузова потребовала от Chanel вернуть ей деньги за купленные вещи

Анастасия Колоскова

Общество
Бузова потребовала от Chanel вернуть ей деньги за купленные вещи
Фото: Telegram / Бузова

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова на фоне сообщений о том, что бутики Chanel отказывают в обслуживании россиянам, потребовала от французского бренда вернуть ей деньги за купленные вещи, которые она намерена направить на благотворительность.

Звезда посчитала обидным подобное оскорбительное отношение компании с вековой историей к России. Она заявила, что не хочет больше покупать вещи бренда.

— Я обращаюсь к дирекции вашего бренда с просьбой вернуть мне деньги за купленное мной! Сейчас нет никакого желания носить Chanel, я не хочу больше быть причастной к вашему нацистскому бренду, — написала Бузова в своем Telegram-канале.

По словам телеведущей, полученные средства она хочет направить в благотворительный фонд «Старость в радость».

Певица попросила подписчиков распространить ее публикацию в соцсетях и последовать ее примеру с обращением в компанию.

В начале апреля россиянка Лиза Литвин рассказала, что не смогла купить сумку от Chanel в магазине в Дубае. Продавцы потребовали от нее подписать документ, что она не повезет продукцию компании на территорию Российской Федерации.

Инцидент прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что компания Chanel присоединилась к русофобской кампании по «отмене России». По словам Захаровой, во время Второй мировой войны сама Коко Шанель была коллаборационисткой и агентом Третьего рейха.

7 апреля появилась информация, что в Париже на стенах всех бутиков модного дома Chanel неизвестные нарисовали изображение Адольфа Гитлера, у которого вместо глаз красовался логотип компании.

В этот же день представитель Chanel назвала фейком сообщения об ограничении продаж для россиян. Менеджер магазина в Париже уточнила, что политика компании не подразумевает ограничение продаж по национальному признаку. А проблемы с покупкой, по ее словам, у россиян могли произойти из-за блокировки карт.

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