В Chanel назвали фейком сообщения об ограничении продаж для россиян

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Граждане России могут без ограничений покупать продукцию Chanel, а информация об отказе обслуживания в магазинах компании из-за национальности является фейком. Об этом рассказал менеджер бутика в центре Парижа.

— Вы как россиянка без проблем можете приобрести сумку. Мы слышали сообщения блогеров о том, что Chanel отказывается продавать сумки россиянам, но это не так. Это фейк, — цитирует представителя компании РИА Новости.

Менеджер объяснила, что у покупателей, которые не могли совершить покупку, «просто были заблокированы счета». По ее словам, ограничений при продажах нет, если у клиента работает карта. Она уточнила, что политика магазина не подразумевает ограничения продаж по национальному признаку.

Ранее сообщалось, что в столице Франции на стенах всех бутиков модного дома Chanel неизвестные нарисовали изображение Адольфа Гитлера, у которого вместо глаз красовался логотип компании.

Это произошло после того, как в фирменных магазинах в Париже и Дубае отказали в обслуживании гражданам России из-за санкций.

Так, в начале апреля россиянка Лиза Литвин рассказала, что не смогла купить сумку от Chanel в магазине в Дубае. Продавцы потребовали от нее подписать документ, что она не повезет продукцию компании на территорию Российской Федерации.

Инцидент прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что компания Chanel присоединилась к русофобской кампании по «отмене России». По словам Захаровой, во время Второй мировой войны сама Коко Шанель была коллаборационисткой и агентом Третьего рейха.

6 апреля блогер и экс-участница скандального реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня в знак протеста против русофобии разрезала свою сумочку от Chanel, сняв это на видео.

Жена российского футболиста Павла Погребняка Мария также отреагировала на новую политику бренда Chanel в отношении российских граждан. Многодетную мать возмутило, что модный дом не дает носить вещи бренда на территории РФ.