Мурашко оценил вероятность новый волны коронавируса в России

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Вероятность новой волны коронавирусной инфекции в России существует. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Он также призвал население страны соблюдать ряд мер профилактики COVID-19.

— Вероятность новой волны, безусловно, существует. Нужно соблюдать ряд мер, в частности масочный режим, это однозначно помогает и предохраняет, — передает слова Мурашко ТАСС.

За прошедшие сутки в 85 регионах России выявили 14 355 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом после прохождения лечения под присмотром медиков в России за день полностью выздоровели 35 304 человека.

До конца апреля в РФ сохраняется возможность роста заражения штаммом коронавируса «стелс-омикрон» (BA.2). Об этом рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» иммунолог Николай Крючков. По его словам, дальше вряд ли можно ожидать серьезных вспышек, а вот летом и осенью все будет иначе.

После коронавирусной инфекции посковидный синдром может длиться от семи дней до 12 недель и переходить в хроническую стадию. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила врач-терапевт Инна Колоскова.