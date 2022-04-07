Сенат США запретил импорт энергоресурсов из России

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Сенат Конгресса США в четверг, 7 апреля, одобрил законопроект о запрете импорта российских энергоресурсов.

Голосование до сих пор продолжается, однако достаточное количество голосов для принятия законопроекта уже набрано, передает ТАСС.

8 марта президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому в США запрещается импортировать российские энергоносители. Запрет импорта нефти и газа из России негативно отразится и на самой Америке, однако Вашингтон убежден в правильности этого шага, заявил американский лидер.

10 марта американские конгрессмены одобрили проект закона о запрете на импорт энергетических носителей из России и о принятии американскими чиновниками мер с целью приостановки участия Москвы во Всемирной торговой организации (ВТО). За соответствующую инициативу проголосовали 415 представителей Конгресса, 17 были против.

За день до этого глава департамента экономсотрудничества Министерства иностранных дел РФ Дмитрий Биричевский заявил, что Россия готова оспаривать во Всемирной торговой организации (ВТО) торговые ограничения, принятые против правил.