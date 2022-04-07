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Песков назвал предотвращение третьей мировой войны одной из целей спецоперации на Украине

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Песков назвал предотвращение третьей мировой войны одной из целей спецоперации на Украине
Фото: Администрация президента РФ

Россия проводит спецоперацию на Украине для защиты граждан страны от ядерной войны, в том числе против стран НАТО, обладающих ядерным оружием. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Представьте ситуацию, когда член НАТО, Украина, думая о возвращении Крыма нападает на Россию и на российский Крым. Применяя статью пять Устава НАТО, обладающим ядерным оружием странам НАТО придется защищать Украину, могла бы быть третья мировая война, — заявил он.

Песков подчеркнул, что спецоперация на Украине — защита России от «потенциальной угрозы такой войны», передает РИА Новости.

До этого официальный представитель Кремля подчеркнул, что российские солдаты освободят Мариуполь от украинских нацбатов в ближайшее время. Он также выразил надежду, что специальная операция ВС РФ на Украине закончится в ближайшее время.

7 апреля в Минобороны сообщили, что российские солдаты взяли под контроль приборостроительный завод в Изюме в Харьковской области. Там также добавили, что на захваченном предприятии обнаружили доказательства сотрудничества НАТО и Украины в создании военной продукции.

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