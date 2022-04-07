ВС России нанесли ракетный удар по технике ВСУ на железнодорожной станции Новоград-Волынский

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы РФ нанесли удар высокоточными ракетами по скоплению военной техники ВСУ на железнодорожной станции в Житомирской области. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

— В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по скоплению украинской военной техники на железнодорожной станции Новоград-Волынский Житомирской области. В результате удара уничтожены резервы, предназначенные для переброски группировки украинских войск в Донбассе, — передает слова Конашенкова ТАСС.

7 апреля российские военные взяли под контроль приборостроительный завод в Изюме в Харьковской области. На захваченном предприятии обнаружили доказательства сотрудничества НАТО и Украины в создании военной продукции. Кроме того, завод занимался созданием «новых образцов вооружения и техники ВСУ».

В Минобороны подчеркнули, что территория предприятия была превращена в полноценный укрепрайон. Бои завершились несколько дней назад, при отступлении украинские формирования оставили зенитные ракетные комплексы Stinger, оружие и боеприпасы.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.