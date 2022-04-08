Чемодан с 2,8 миллиона рублей украли у жителя Якутии в ресторане в центре Москвы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Цветной бульвар Карта всех событий

У специалиста по драгоценным металлам из Якутии украли чемодан Louis Vuitton с крупной суммой денег в столичном ресторане. Об инциденте сообщается в четверг, 7 апреля, в Telegram-канале Mash.

57-летний мужчина посетил заведение на Цветном бульваре. Он оставил на диване чемодан французского люксового бренда, где находился кошелек итальянской марки Botegа Veneta с 2,8 миллиона рублей наличными и банковскими картами внутри. Житель Якутии решил покинуть ресторан в районе полуночи, но обнаружил, что его чемодан пропал.

Мужчина обратился в полицию. Прибывшие на место правоохранители просмотрели записи с камер наблюдения, также кинологи с собаками обследовали территорию места происшествия. Однако исчезнувшие вещи обнаружить не удалось. Специалист по драгоценным металлам подозревает в краже сотрудников ресторана, сообщается в Telegram-канале.

Житель Тюмени обокрал банк на 121 миллион рублей, воспользовавшись неполадками в приложении. В 2014 году мужчина заметил, что каждый раз, когда он пополняет свой банковский счет, то происходит повторное зачисление на ту же сумму. Сообщать об этом он не стал и продолжал пользоваться возникшей «функцией». Как выяснилось позже, это произошло из-за технических сбоев.