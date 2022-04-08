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«Не погода, а чудо»: синоптик пообещал москвичам «майскую погоду» в пятницу

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
«Не погода, а чудо»: синоптик пообещал москвичам «майскую погоду» в пятницу
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Погода, которая характерна для второй половины мая, придет в столицу в пятницу, 8 апреля, — воздух днем прогреется до 15 градусов. В выходные и начале следующей недели температура будет немного ниже — 9-12 градусов тепла. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— В Москве прекрасное событие — в пятницу настоящая весна приходит. Температура будет выше нормы сразу на 6-8 градусов. Прогнозируется погода, которая характерна для мая, причем второй половины месяца. Днем будет около 15 градусов, — сообщил он.

По словам синоптика, такое значительное потепление связано с тем, что в Москву будут поступать воздушные массы со Средней Азии и севера Африки.

Вильфанд отметил, что в выходные температура понизится, но все равно будет тепло.

— В пятницу будет не погода, а чудо, однако в последующем температура немного понизится. В выходные и первой половине следующей недели будет 9-12 градусов тепла, что уже на 3-4 градусов выше нормы, — добавил метеоролог.

Облачный характер погоды будет сохраняться в ближайшие дни, но сильных осадков не ожидается: только в выходные пройдут кратковременные дожди, передает ТАСС.

Синоптик Татьяна Позднякова рассказала, когда в столице сойдет снег. По ее словам, в настоящее время высота снежного покрова на улицах города составляет 16 сантиметров, при этом снег продолжает активно таять.

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