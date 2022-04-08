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Синоптики пообещали теплую погоду в Москве 8 апреля

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
Синоптики пообещали теплую погоду в Москве 8 апреля
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В пятницу, 8 апреля, столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона и вдали от атмосферных фронтов, и только вечером к западным границам области приблизится холодный атмосферный фронт с волнами. Осадков не предвидится.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 14–16 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 11–16 градусов тепла.

Ветер будет дуть южный со скоростью 3–5 метров в секунду, во второй половине дня он может усилиться до 12-15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 737 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 70 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что содержание кислорода в приземном слое воздуха будет снижено. Метеочувствительные люди с хронической кислородной недостаточностью, проявлениями психологической неустойчивости, хронической усталости и переутомления, нервными расстройствами могут негативно отреагировать на биотропные условия погоды. У них могут ухудшаться самочувствие и настроение.

Чтобы обогатить организм кислородом, пешие прогулки весьма рекомендованы, а чтобы облегчить состояние нужно заранее принять лекарственные средства, рекомендованные врачом.

Синоптик Татьяна Позднякова рассказала, когда в столице сойдет снег. По ее словам, в настоящее время высота снежного покрова на улицах города составляет 16 сантиметров, при этом снег продолжает активно таять.

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