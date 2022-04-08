Сербия запросит информацию у РФ и НАТО по инциденту с рейсом Белград — Москва

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Сербские власти запросят информацию у РФ и НАТО по инциденту с появлением истребителя вблизи пассажирского воздушного судна компании Air Serbia, которое следовало из Белграда в Москву. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщил президент Сербии Александр Вучич.

Он зачитал в эфире Радио и телевидения Сербии рапорт пилотов самолета об инциденте в воздухе, который случился днем ранее.

— Истребитель больше всего напоминал F-15 или Eurofighter серого цвета. В российской воздушной зоне, очевидно, был самолет НАТО, который летел всего на километр ниже нашего пассажирского. Российская служба контроля полетов нас оповестила, что вблизи другой самолет, и они проверяли, можем ли мы установить визуальный контакт и сообщить, что это. Что им делать с этим самолетом, когда в нашем находятся пассажиры. Он шел курсом слева направо без угрозы нашему, прошел снизу и скрылся, — сообщил Вучич.

Он сказал, что в пятницу, 8 апреля, Сербия направит запрос и потребует дополнительную информацию от России и НАТО. Сербский лидер отметил, что рассказал об этом гражданам, чтобы они «понимали размеры давления на единственную страну, у которой есть авиасообщение с Россией».

— Не забудьте, как они говорили, что их украинская кровь на наших самолетах. Что-то не припомню, чтобы останавливали полеты из Киева в Лондон, Будапешт или Вену, когда НАТО бомбила Сербию и осуществляла агрессию на нашу страну. Но Сербии сейчас все запрещено, никто не смеет думать своей головой, — заявил политик.

Сигналы о взрывном устройстве на борту авиаперевозчика Air Serbia на рейсах из Белграда в Москву и в Санкт-Петербург поступают практически каждый день. МВД сообщало, что все сигналы были ложными, передает РИА Новости.