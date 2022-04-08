Эксперт назвала условие для продления майских праздников в России

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Заведующая кафедрой бухучета, аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская рассказала, что в России могут продлить майские праздники, если в течение дополнительных выходных россияне будут проводить время на своих огородах и обеспечивать себя урожаем.

По ее словам, длинные праздники являются серьезной нагрузкой на экономику.

По мнению эксперта, 4-6 мая можно сделать выходными, сохранив при этом рабочие места. При этом она отметила, что не все организации могут остановить работу на время праздников. Кроме того, в период выходных работодатели должны будут платить сотрудникам повышенную плату, что повысит нагрузку, возлагаемую на фонд оплаты труда.

Петровская назвала вопрос о продлении праздников «дискуссионным». Она полагает, что решение по нему должно быть принято в ближайшее время, передает РИА Новости.

6 апреля вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков заявил, что в России есть необходимость удлинить майские праздники в 2022 году до десяти дней. По словам парламентария, за 10 дней россияне успеют не только провести время с близкими, но и высадить все необходимое в своих огородах.

Во время майских праздников россиянам будут доступны туры в Турцию, Египет, ОАЭ и некоторые другие страны. В России больше всего предложений — в Краснодарском крае, однако из-за закрытых аэропортов добираться в некоторые города проблематично. Об этом «Вечерней Москве» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.