СМИ: Шольц сомневается в необходимости передачи Украине около 100 танков

Фото: bundeskanzler.de

Канцлер ФРГ Олаф Шольц еще не принял решение об отправке современных боевых танков Украине. Об этом в четверг, 7 апреля, пишет газета Politico со ссылкой на источники в Германии.

По данным СМИ, за поставки активно выступают вице-канцлер и министр экономики страны Роберт Хабек, а также глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Они хотят инициировать отправку Киеву около 100 единиц техники.

В настоящее время, по данным издания, решение по вопросу поставок находится в подвешенном состоянии, потому как Шольц хочет выработать общую с союзниками позицию, передает газета «Известия».

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал от стран — участников Североатлантического альянса (НАТО) поставить в Киев оружие. По его словам, нынешнюю украинскую повестку можно назвать очень простой. Он добавил, что основная помощь Украине должна заключаться в том, чтобы снабдить ее всем необходимым.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.