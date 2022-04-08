Более 300 жителей города переедут по программе реновации на юго-западе столицы

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В столичном районе Зюзино начнется заселение в новый жилой дом, построенный по программе реновации. В него переедут более 300 человек из двух пятиэтажек. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— Вчера смотровые ордера на равнозначные квартиры были направлены жителям домов 14 и 16 на Херсонской улице. Они переедут в новостройку на Севастопольском проспекте, дом 79а, — рассказал он.

Левкин уточнил, что для реализации программы реновации в Зюзине подобрано 13 стартовых площадок общей площадью более 145 тысяч квадратных метров, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В четверг, 7 апреля, глава Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман рассказал о заселении новостройки в столичном районе Зюзино по программе реновации. Новостройку возвели в 2021 году по адресу Керченская улица, дом 28а.

Кроме того, стало известно, что в Коптеве построят многоэтажку в рамках реализации программы реновации. Уточняется, что дом будет включать 119 квартир: 38 однокомнатных, 77 двухкомнатных и четыре трехкомнатные.