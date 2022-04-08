Столичные ветераны узнали об истории главного банка страны

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В столице для ветеранов государственной и муниципальной службы Москвы организовали экскурсию в Музей ГУ Банка России по Центральному федеральному округу. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщили в пресс-службе правительства и мэра Москвы.

— Экспозиция музея посвящена истории столичного подразделения Банка России. Она рассказывает о возникновении и развитии главного банка страны и людях, которые здесь работали и обеспечивали стабильность государственной финансовой системы, — говорится в сообщении.

В ходе экскурсии ветераны узнали о валюте в период Гражданской войны, также им рассказали про особое оборудование, которое необходимо для эффективной работы с наличными деньгами.

Организаторами данного события являются Департамент финансов Москвы и Главное управление Банка России по ЦФО, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, москвичей пригласили на новый маршрут с аудиогидом по Замоскворечью, который посвящен купеческому наследию старинного московского района. Так, горожане увидят особняк водочного короля Российской империи Петра Смирнова и дом колбасного короля Николая Григорьева. Помимо этого, горожане смогут узнать, какое здание называли «изумрудом Шехтеля».