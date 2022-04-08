Рафик Загрутдинов: Началось обустройство плиты проезжей части путепровода через улицу Ивана Франко

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Ивана Франко Карта всех событий

В столице специалисты приступили к обустройству плиты проезжей части путепровода через улицу Ивана Франко. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— Мы приступили к обустройству плиты проезжей части путепровода через улицу Ивана Франко. Кроме этого, ведутся работы по обратной засыпке подпорных стен, по укрупнительной сборке пролетного строения путепровода через Северный дублер Кутузовского проспекта. Работы выполнены более чем на 42 процента, — рассказал он.

Данный проект предусматривает возведение и реконструкцию четырех километров дорог, в том числе двух путепроводов, одной эстакады-съезда. К реконструкции путепровода приступили в мае 2020 года. Согласно планам, работы завершатся в январе 2023 года, говорится в релизе.

Помимо этого, глава столичного департамента сообщил о строительстве и проектировании 47 жилых домов в рамках программы реновации. В 2022 году лидером по количеству домов, введенных в эксплуатацию по программе реновации, станет Северный административный округ Москвы.

Также стало известно о переселении по реновации свыше двух тысяч москвичей из тринадцати ветхих домов в рамках программы комплексного развития территории (КТР). По его словам, строительство жилых домов для переселения по программе реновации в рамках КРТ на Одесской улице, владение 4–6, в районе Зюзино начнется в 2025 году.