Электрощиток загорелся в квартире в центре Москвы

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Россия, Москва, Большая Переяславская улица Карта всех событий

Электрический щиток загорелся в многоквартирном доме № 10 на улице Большой Переяславской. Об этом в пятницу, 8 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по городу.

Уточняется, что огонь возник на первом этаже здания. Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб эвакуировали восемь человек, проживающих на этажах выше.

Пожар ликвидировали спустя несколько минут после начала. Общая площадь возгорания составила три квадратных метра.

Накануне, 7 апреля, загорелась квартира, расположенная на втором этаже дома № 21, корпус 1, на Карельском бульваре.

В воскресенье, 3 апреля, в одном из корпусов Центральной клинической больницы РАН произошло возгорание. По данным источника, на этаже, где начался пожар, наблюдалось большое скопление людей.

По информации МЧС России, пожар удалось потушить на площади 25 квадратных метров. Пожарные спасли 12 человек. Позже выяснилось, что причиной возникновения огня стало возгорание чайника.