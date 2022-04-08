Песков заявил, что Жириновский предсказал нынешнюю ситуацию в мире

Фото: Пресс-служба Госдумы

Политик Владимир Жириновский предсказал то, что в настоящее время происходит на международной арене. Такое мнение в пятницу, 8 апреля, выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— И наверное, он тогда своими резкими, порой даже эпатажными какими-то поступками, он, наверное, понимал ту ситуацию, в которой мы окажемся сейчас на международной арене, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Утром 8 апреля президент России Владимир Путин приехал в Колонный зал Дома союзов на прощание с политиком Владимиром Жириновским.

Жириновский скончался на 76-м году жизни в среду, 6 апреля. Печальную новость сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Он также назвал политика ярким и талантливым человеком, который хорошо понимал устройство мира.

9 февраля стало известно, что Жириновского госпитализировали в столице с коронавирусом. Депутат попал в Центральную клиническую больницу с двухсторонней пневмонией, которая развилась из-за коронавирусной инфекции.

О том, почему лидер ЛДПР был одним из самых ярких политических деятелей нашей страны, — в материале «Вечерней Москвы».