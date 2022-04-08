Путин приехал на прощание с Жириновским в Колонный зал Дома союзов

Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин приехал в Колонный зал Дома союзов на прощание с политиком Владимиром Жириновским. Об этом в пятницу, 8 апреля, пишет РИА Новости.

Видео: Telegram / РИА Новости

Утром 8 апреля в храме Христа Спасителя состоялось отпевание депутата. Панихиду провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он сам изъявил желание провести отпевание.

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Жириновский скончался на 76-м году жизни в среду, 6 апреля. Печальную новость сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Он также назвал политика ярким и талантливым человеком, который хорошо понимал устройство мира.

1/15 1992 год / Смольский Сергей / Фотохроника ТАСС 2/15 1996 год / Фото: РИА Новости 3/15 На митинге протеста против бомбардировки Ирака у посольства США, 1996 год / Фото: РИА Новости 4/15 2003 год / Фото: РИА Новости 5/15 Владимир Жириновский поздравил заключенных женщин и сотрудниц московского следственного изолятора № 6 с Международным женским днем, 2006 год / Фото: РИА Новости 6/15 Владимир Жириновский продает собранную в совхозе клубнику на Даниловском рынке в Москве, 2010 год / Фото: РИА Новости 7/15 2010 год / Фото: РИА Новости 8/15 1995 год / Фото: Борис Кавашкин /ИТАР-ТАСС 9/15 Предвыборный митинг у метро «Сокольники», 1993 год / Кавашкин Борис / Фотохроника ТАСС 10/15 Владимир Жириновский после купания в проруби в Серебряном Бору, 2006 год / Фото: ИТАР-ТАСС / Александр Саверкин 11/15 Во время церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата, 2005 год / Фото: ИТАР-ТАСС / Федор Савинцев 12/15 Во время сбора клубники в совхозе имени Ленина, 2006 год / Фото: ИТАР-ТАСС / Григорий Тамбулов 13/15 Турнир по футболу между командами фракций Госдумы РФ на стадионе «Лужники», 2013 год / Фото: ИТАР-ТАСС / Валерий Шарифулин 14/15 Во время встречи с жителями города на пляже в Серебряном бору, 2013 год / Фото: ИТАР-ТАСС / Павел Головкин 15/15 1997 год / Мусаэльян Владимир / Фотохроника ТАСС

9 февраля стало известно, что Жириновского госпитализировали в столице с коронавирусом. Депутат попал в Центральную клиническую больницу с двухсторонней пневмонией, которая развилась из-за коронавирусной инфекции.

О том, почему лидер ЛДПР был одним из самых ярких политических деятелей нашей страны, — в материале «Вечерней Москвы».