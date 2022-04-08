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Путин приехал на прощание с Жириновским в Колонный зал Дома союзов

Полина Долганова

Общество
Путин приехал на прощание с Жириновским в Колонный зал Дома союзов
Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин приехал в Колонный зал Дома союзов на прощание с политиком Владимиром Жириновским. Об этом в пятницу, 8 апреля, пишет РИА Новости.

Видео: Telegram / РИА Новости

Утром 8 апреля в храме Христа Спасителя состоялось отпевание депутата. Панихиду провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он сам изъявил желание провести отпевание.

Видео: Telegram / Shot

Жириновский скончался на 76-м году жизни в среду, 6 апреля. Печальную новость сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Он также назвал политика ярким и талантливым человеком, который хорошо понимал устройство мира.

1992 год / Смольский Сергей / Фотохроника ТАСС
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1992 год / Смольский Сергей / Фотохроника ТАСС
1996 год / Фото: РИА Новости
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1996 год / Фото: РИА Новости
На митинге протеста против бомбардировки Ирака у посольства США, 1996 год / Фото: РИА Новости
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На митинге протеста против бомбардировки Ирака у посольства США, 1996 год / Фото: РИА Новости
2003 год / Фото: РИА Новости
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2003 год / Фото: РИА Новости
Владимир Жириновский поздравил заключенных женщин и сотрудниц московского следственного изолятора № 6 с Международным женским днем, 2006 год / Фото: РИА Новости
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Владимир Жириновский поздравил заключенных женщин и сотрудниц московского следственного изолятора № 6 с Международным женским днем, 2006 год / Фото: РИА Новости
Владимир Жириновский продает собранную в совхозе клубнику на Даниловском рынке в Москве, 2010 год / Фото: РИА Новости
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Владимир Жириновский продает собранную в совхозе клубнику на Даниловском рынке в Москве, 2010 год / Фото: РИА Новости
2010 год / Фото: РИА Новости
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2010 год / Фото: РИА Новости
1995 год / Фото: Борис Кавашкин /ИТАР-ТАСС
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1995 год / Фото: Борис Кавашкин /ИТАР-ТАСС
Предвыборный митинг у метро «Сокольники», 1993 год / Кавашкин Борис / Фотохроника ТАСС
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Предвыборный митинг у метро «Сокольники», 1993 год / Кавашкин Борис / Фотохроника ТАСС
Владимир Жириновский после купания в проруби в Серебряном Бору, 2006 год / Фото: ИТАР-ТАСС / Александр Саверкин
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Владимир Жириновский после купания в проруби в Серебряном Бору, 2006 год / Фото: ИТАР-ТАСС / Александр Саверкин
Во время церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата, 2005 год / Фото: ИТАР-ТАСС / Федор Савинцев
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Во время церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата, 2005 год / Фото: ИТАР-ТАСС / Федор Савинцев
Во время сбора клубники в совхозе имени Ленина, 2006 год / Фото: ИТАР-ТАСС / Григорий Тамбулов
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Во время сбора клубники в совхозе имени Ленина, 2006 год / Фото: ИТАР-ТАСС / Григорий Тамбулов
Турнир по футболу между командами фракций Госдумы РФ на стадионе «Лужники», 2013 год / Фото: ИТАР-ТАСС / Валерий Шарифулин
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Турнир по футболу между командами фракций Госдумы РФ на стадионе «Лужники», 2013 год / Фото: ИТАР-ТАСС / Валерий Шарифулин
Во время встречи с жителями города на пляже в Серебряном бору, 2013 год / Фото: ИТАР-ТАСС / Павел Головкин
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Во время встречи с жителями города на пляже в Серебряном бору, 2013 год / Фото: ИТАР-ТАСС / Павел Головкин
1997 год / Мусаэльян Владимир / Фотохроника ТАСС
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1997 год / Мусаэльян Владимир / Фотохроника ТАСС

9 февраля стало известно, что Жириновского госпитализировали в столице с коронавирусом. Депутат попал в Центральную клиническую больницу с двухсторонней пневмонией, которая развилась из-за коронавирусной инфекции.

О том, почему лидер ЛДПР был одним из самых ярких политических деятелей нашей страны, — в материале «Вечерней Москвы».

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