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Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Москве

Араз Салехов

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Погода в Москве
Город
Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В столице ожидается ухудшение погодных условий, которые будут сопровождаться ветром с порывами до 18 метров в секунду. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщает официальный Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы.

— По прогнозам синоптиков, после 15:00 и до конца суток в столице ожидается ветер с порывами до 18 м/с, возможен дождь, — говорится в сообщении.

Жителям города рекомендуют быть предельно внимательными на улице. В частности, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

В пятницу, 8 апреля, столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона и вдали от атмосферных фронтов. Погода может ухудшиться к вечеру из-за приближения холодного атмосферного фронта с волнами. При этом осадков не предвидится.

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что к концу недели в Центральной России воздух прогреется до 16 градусов. По словам эксперта, в юго-западных районах европейской территории — Смоленской, Брянской, Калужской, Курской областях — уже пришло тепло. В настоящее время температуры днем там составляют 10–15 градусов.

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