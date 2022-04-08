Москвичам рассказали, как можно записать любой билет на «Тройку» прямо во время поездки

Фото: Екатерина Якель / Вечерняя Москва

Жителям города рассказали, как можно записать любой билет на карту «Тройка» прямо во время поездки. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

— С начала года пассажиры уже около 190 тысяч раз активировали свою транспортную карту в автобусах, электробусах и трамваях, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Данный сервис был запущен в декабре 2021 года, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал о появлении первой партии транспортных карт «Тройка» с отечественными чипами в столичном метрополитене сразу после завершения тестирования. Он отметил, что в рамках решения штаба мэра Москвы по поддержке экономики был продлен контракт с производителем карт «Тройка» компанией «МСП» на пять лет.

Помимо этого, стало известно о запуске пилотного проекта по пополнению карты «Тройка» и продаже бумажных билетов «Единый» в киосках печати. В настоящее время тестируются киоски по адресу улица Первомайская, 77. Если эксперимент окажется успешным, его распространят на весь город.