Политолог Елисеева: Уходящие из России компании будут пытаться строить серые схемы поставок

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Новые санкции нанесут удар и по Европе. Такое мнение выразила политолог Наталия Елисеева в беседе с «Вечерней Москвой».

— С учетом запрета на импорт энергоносителей Евросоюз в очередной раз стреляет себе в ногу. Для России это в очередной раз показывает необходимость срочной переориентации рынка. У нас сейчас активно выходят Китай и Индия, мы оперативно переориентируемся на другие государства, — отметила Елисеева.

По ее словам, через месяц ЕС в обход санкций будет пытаться договориться с Россией из-за дефицита и инфляции — у них просто нет альтернативы. Также она отметила, что намечающееся шатание рынка коснется всех стран, а обвинять в этом будут Россию.

— Мне новый пакет санкций напоминает отписку. Их уже все достало, думаю, что большинство европейских политиков осознает, что происходит на Украине, понимает наши действия и наверняка бы точно так же поступили на нашем месте. А от этой ситуации выигрывают Штаты и пока что Китай, — объяснил собеседник «ВМ».

Елисеева также заметила, что европейский бизнес недоволен складывающейся ситуацией. Часть уходящих из России компаний вынуждены делать это по решению головных офисов в Европе или США. Они будут пытаться строить серые схемы поставок, отметила политолог.

До этого доктор экономических наук, член Совета Федерации от Пермского края Андрей Климов заверил, что России не грозит дефицит лекарств и продовольствия.