МСП выкупил у Москвы 75 объектов нежилой недвижимости с начала 2022 года

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В первом квартале текущего года представители малого и среднего бизнеса выкупили у столицы 75 объектов нежилой недвижимости. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщили в пресс-службе правительства и мэра Москвы.

— За первые три месяца этого года правом преимущественного выкупа арендуемых у города помещений воспользовались 75 представителей малого и среднего бизнеса. Они приобрели объекты нежилого фонда общей площадью 14,4 тысячи квадратных метров, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Также он уточнил, что субъекты МСП могут выкупить у города уже используемую ими коммерческую недвижимость без конкурса по рыночной цене. По его словам, в этом случае бизнес вправе приватизировать помещение сразу или в рассрочку на семь лет с ежемесячными или ежеквартальными выплатами. При этом определением стоимости объекта занимаются независимые оценщики, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Помимо этого, стало известно, что в столице предприниматели начали пользоваться новой антикризисной мерой поддержки, которая позволяет отсрочить платежи по рассрочке за второй квартал 2022 года. На данный момент такой мерой воспользовались уже 27 арендаторов.

В пятницу, 8 апреля, заммэра заявил о переводе двух технопарков и одного промышленного комплекса на льготную ставку аренды земли на ближайшие десять лет. Так, статус промышленного комплекса или технопарка дает возможность предпринимателям экономить на аренде городской земли, а также получать налоговые льготы.