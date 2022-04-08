Песков подтвердил, что российская армия не использует ракеты «Точка-У»

Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил заявление Минобороны РФ о том, что российская армия не использует ракеты «Точка-У». Об этом он сказал, комментируя информацию о попадании снаряда по Краматорску.

— Наши Вооруженные силы такой тип ракеты не используют, также никаких боевых задач в Краматорске не было и не планировалось на сегодня, — добавил представитель Кремля, слова которого приводит РИА Новости.

В штабе территориальной обороны Донецкой народной республики 8 апреля сообщили, что украинская армия выпустила ракету «Точка-У» и попала по Краматорску. Ракета упала вблизи железнодорожного вокзала, где проходит эвакуация граждан. По данным штаба, данный устаревший ракетный комплекс не применяется российскими Вооруженными силами. При этом ракета активно применяется украинскими войсками.

30 марта вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Луганску ракету из комплекса «Точка-У». ВСУ выпустили ракету из Северодонецка в 05:25 по местному времени. Уточняется, что украинская армия также обстреляла из танка населенный пункт Молочный с помощью восьми 125-миллиметровых снарядов.