Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Курс евро опустился до 79 рублей впервые с июня 2020 года. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи в пятницу, 8 апреля.

По состоянию на 13:38 по московскому времени курс евро снижался на 1,8 процента — до 79,98 рубля.

Через пять минут европейская валюта замедлила снижение до 80,18 рубля. Курс доллара в свою очередь торговался по цене 75,1 рубля.

8 апреля Центральный банк Российской Федерации принял решение снизить ключевую ставку на 300 базисных пунктов — до 17 процентов годовых. Уточняется, что соответствующее решение вызвано изменениями баланса рисков ускорения роста потребительских цен, спадом активности экономики и рисками для стабильности финансового рынка.

Недавно сообщалось, что курс доллара на Московской бирже опустился до уровня 80 рублей впервые с начала спецоперации ВС РФ на Украине. Евро при этом торговался на уровне 87,41 рубля.

Сотрудник Питтсбургского университета Дэн Ковалик напомнил опыт многих стран, которые переходили на другие валюты в международных расчетах из-за санкций США. Он добавил, что рубль обеспечен золотом, что усиливает значение российской валюты. В то время как роль доллара будет постепенно снижаться.