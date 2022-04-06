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Доллар опустился до 80 рублей впервые с начала спецоперации на Украине

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Экономика
Доллар опустился до 80 рублей впервые с начала спецоперации на Украине
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Курс доллара на Московской бирже опустился до значения в 80 рублей впервые с начала спецоперации ВС РФ на Украине. Об этом свидетельствуют данные торгов в среду, 6 апреля.

По состоянию на 18:16 один доллар стоит 80,69 рубля, в 17:39 американская валюта стоила еще меньше — 80,4925 рубля. Евро при этом оценивается ровно в 88 рублей, отмечается на сайте Мосбиржи.

В пятницу, 1 апреля, доллар держался на отметке 80,33 рубля, упав на 3,45 процента. Евро торговался по 92,03 рубля, курс валюты упал на 0,5 процента.

Сотрудник Питтсбургского университета Дэн Ковалик напомнил опыт многих стран, которые переходили на другие валюты в международных расчетах из-за санкций США. Он добавил, что рубль обеспечен золотом, что усиливает значение российской валюты. В то время как роль доллара будет постепенно снижаться.

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что курс доллара не может опуститься до 50 рублей, поскольку для этого нужно, чтобы отечественная экономика значительно повысила свою эффективность.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

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