Рафик Загрутдинов: Новостройку по реновации введут в эксплуатацию в 2022 году в районе Бутырский

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Милашенкова, 7к3 Карта всех событий

Новый жилой дом, реализованный в рамках программы реновации, будет введен в эксплуатацию в 2022 году в районе Бутырский. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— В районе Бутырский по адресу улица Милашенкова, владение 7/3, в следующем году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. В настоящее время идет возведение надземной части здания, — рассказал он.

Также глава столичного департамента отметил, что жилой дом будет рассчитан на 255 квартир (однокомнатных — 65, двухкомнатных — 168, трехкомнатных — 22). Кроме того, в новостройке оборудуют подземный паркинг.

Квартиры будут располагаться со второго этажа, на первом расположатся нежилые помещения, говорится в релизе.

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что жители 70 столичных районов переехали в новые дома по программе реновации. Он добавил, что в 2022 году программу реновации пополнили такие районы, как Басманный, Марфино и Лианозово.

Помимо этого, стало известно, что в столичном районе Зюзино начнут заселять новый жилой дом, построенный по программе реновации. В него переедут более 300 человек из двух пятиэтажек.