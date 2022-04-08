Истребитель МиГ-31 разбился в Ленинградской области

Фото: Минобороны РФ

Истребитель-перехватчик МиГ-31 разбился во время выполнения планового учебно-тренировочного полета в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) в пятницу, 8 апреля.

В ведомстве уточнили, что экипаж истребителя успел катапультироваться и не пострадал. Само судно потерпело крушение в безлюдном месте, так что никаких разрушений из-за его падения не произошло. По предварительной информации, причиной аварии могла стать техническая неисправность, передает РИА Новости.

8 марта сообщалось, что легкомоторный самолет потерпел крушение в Ленинградской области около населенного пункта Потанино. Находившиеся на борту два человека погибли.

21 марта пассажирский самолет Boeing авиакомпании China Eastern разбился на юге Китая, на борту судна находились 132 человека. Авиалайнер, предположительно, упал в городском округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района — в горной местности, в уезде Тэн. В тот же день президент России Владимир Путин отправил главе Китая Си Цзиньпину телеграмму в связи с крушением Boeing.