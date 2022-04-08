Росстат: Население Москвы составило около 13 миллионов человек

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

По предварительной оценке, численность населения Москвы составила около 13 миллионов человек. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Росстата в пятницу, 8 апреля.

При этом в ведомстве не исключают, что численность населения столицы еще превысит эту цифру. Так, на момент переписи 2010 года в городе проживали 11,5 миллиона человек.

Также увеличилось и население Подмосковья. Согласно результатам переписи, в Московской области проживают около девяти миллионов человек, тогда как в 2010 году население области достигало 7,7 миллиона человек.

Согласно итогам Всероссийской переписи населения, всего в стране проживают порядка 147 миллионов человек на 2022 год. Отмечается, что итоговое значение переписи еще может измениться, так как Росстат все еще продолжает проверять полученные из разных источников данные. Окончательные итоги переписи будут подведены в декабре.

До этого стало известно, что численность населения Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) столицы выросла на 65 тысяч человек в 2021 году. Таким образом, сейчас на территории Новой Москвы проживают порядка 630 тысяч горожан.