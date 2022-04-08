Росстат озвучил результаты переписи по Санкт-Петербургу

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Население Санкт-Петербурга увеличилось до 5,6 миллиона человек. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в Росстате в пятницу, 8 апреля.

Так, на момент 2010 года в северной столице насчитывалось 4,9 миллиона человек.

Рост населения зафиксирован также в краснодарском крае. Согласно результатам Всероссийской переписи населения, там зафиксировано примерно 5,8 миллиона человек, тогда как в 2010 году население региона достигало 5,2 миллиона человек.

Согласно итогам Всероссийской переписи населения, всего в РФ проживает порядка 147 миллионов человек на 2022 год. Отмечается, что итоговое значение переписи еще может измениться, так как Росстат все еще продолжает проверять полученные из разных источников данные. Окончательные итоги переписи будут подведены в декабре.

По предварительной оценке численность населения Москвы составило около 13 миллионов человек. Также увеличилось и население Подмосковья. Согласно результатам переписи, в Московской области проживает около девяти миллионов человек, тогда как в 2010 году население области достигало 7,7 миллиона человек.