Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Росстат озвучил результаты переписи по Санкт-Петербургу

Илья Ашуров

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Росстат озвучил результаты переписи по Санкт-Петербургу
Фото: Unsplash

Население Санкт-Петербурга увеличилось до 5,6 миллиона человек. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в Росстате в пятницу, 8 апреля.

Так, на момент 2010 года в северной столице насчитывалось 4,9 миллиона человек.

Рост населения зафиксирован также в краснодарском крае. Согласно результатам Всероссийской переписи населения, там зафиксировано примерно 5,8 миллиона человек, тогда как в 2010 году население региона достигало 5,2 миллиона человек.

Согласно итогам Всероссийской переписи населения, всего в РФ проживает порядка 147 миллионов человек на 2022 год. Отмечается, что итоговое значение переписи еще может измениться, так как Росстат все еще продолжает проверять полученные из разных источников данные. Окончательные итоги переписи будут подведены в декабре.

По предварительной оценке численность населения Москвы составило около 13 миллионов человек. Также увеличилось и население Подмосковья. Согласно результатам переписи, в Московской области проживает около девяти миллионов человек, тогда как в 2010 году население области достигало 7,7 миллиона человек.

Читайте также:
Росстат Перепись населения Санкт-Петербург
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Колбасу или соседку?

Михаил Девятьяров
Михаил Девятьяров

Детям есть к чему стремиться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Искусствовреды и испанский стыд

Никита Масленников
Никита Масленников

Параллельный импорт будет держать в тонусе

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Александр Лосото
Александр Лосото

И старость обернем в радость

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Назло нам заморозят себя

Все мнения
О проекте