Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Губернатор Ленинградской области сообщил о состоянии экипажа разбившегося МиГ-31

Евгений Белоусов

Происшествия
Губернатор Ленинградской области сообщил о состоянии экипажа разбившегося МиГ-31
Фото: Минобороны РФ

Успевший катапультироваться экипаж истребителя-перехватчика МиГ-31 жив. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в пятницу, 8 апреля.

— В Лужском районе у озера Белое вблизи поселка Почап потерпел аварию самолет МиГ-31. Летчики катапультировались. Живы, — написал он в своем Telegram-канале.

Сам истребитель потерпел крушение в безлюдном месте, так что никаких разрушений из-за его падения не произошло. Истребитель разбился во время выполнения планового учебно-тренировочного полета.

8 марта сообщалось, что легкомоторный самолет потерпел крушение в Ленинградской области около населенного пункта Потанино. Находившиеся на борту два человека погибли.

21 марта пассажирский самолет Boeing авиакомпании China Eastern разбился на юге Китая, на борту судна находились 132 человека. Авиалайнер, предположительно, упал в городском округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района — в горной местности, в уезде Тэн.

Читайте также:
Происшествия Ленинградская область Самолеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Колбасу или соседку?

Михаил Девятьяров
Михаил Девятьяров

Детям есть к чему стремиться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Искусствовреды и испанский стыд

Никита Масленников
Никита Масленников

Параллельный импорт будет держать в тонусе

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Александр Лосото
Александр Лосото

И старость обернем в радость

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Назло нам заморозят себя

Все мнения
О проекте