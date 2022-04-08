Дептранс предупредил москвичей о сильном ветре и дожде 8 апреля

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Дождь и порывы ветра до 18 метров в секунду ожидаются в Москве до конца текущего дня. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 8 апреля.

— Если решите куда-то поехать на автомобиле, держите дистанцию и избегайте резких маневров, — говорится в сообщении.

В своем Telegram-канале Дептранс посоветовал автомобилистам не парковаться у шатких конструкций, а также рядом с деревьями.

До этого метеоролог, ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал «Вечерней Москве», что апрель будет достаточно неустойчивым и богатым на осадки, число которых превысит месячную норму.

По словам синоптика, еще в конце марта специалисты предупреждали, что в апреле будет достаточно прохладно и дождливо. При этом он отметил, что, несмотря на облачность, температурные показатели будут в городе высокими. Ранее он предположил, что на текущей неделе самым теплым днем окажется пятница, 8 апреля.

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин также рассказал, какая погода ждет россиян во второй половине апреля.