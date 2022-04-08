Сбербанк прекратил прием и переводы в валюте из-за санкций

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Сбербанк с 7 апреля остановил все переводы за рубеж в иностранной валюте. Об этом сообщили в пресс-службе банка в пятницу, 8 апреля.

Уточняется, что данный запрет распространяется на переводы в отделениях банка и в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Подобное решение было принято Сбербанком из-за санкций на валютные операции с корреспондентскими счетами в иностранных банках.

Переводы, оформленные с 6 апреля, будут возвращены на счет клиента в полном объеме, вместе с комиссией. Переводы за рубеж в отделениях банка в рублях доступны для резидентов в обычном режиме без ограничений, — рассказал представитель банка.

Кроме того, у клиентов Сбербанка сохранилась возможность совершать переводы в рублях по номеру телефону в страны ближнего зарубежья: Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Армению, Белоруссию, Казахстан и в Приднестровье, передает РБК.

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты вводят полные блокирующие санкции против Сбербанка России и «Альфа-Банка». Под рестрикции попали более двух третей российского банковского сектора (1,4 триллиона долларов активов). В Вашингтоне утверждают, что на фоне введенных санкций экономика РФ перестанет входить в двадцатку крупнейших.

После этого Великобритания объявила о полной заморозке активов Сбербанка и Московского кредитного банка на территории государства. Помимо этого, Лондон ввел запрет на осуществление инвестиций в России, импорт продуктов черной металлургии РФ и заявил, что полностью избавится от российского угля в конце 2022 года.