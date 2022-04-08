Бибилов раскрыл подробности о дате референдума о вступлении Южной Осетии в РФ

Фото: Администрация президента РФ

Дата референдума о присоединении Южной Осетии к РФ будет определена после осуществления внутренних правовых процедур. Об этом сообщил президент республики Анатолий Бибилов в пятницу, 8 апреля.

— Важно, чтобы к легитимности процедуры не было никаких вопросов. Вчера мы получили свидетельство о регистрации группы, — подчеркнул он на торжественном собрании инициативной группы за вхождение страны в состав РФ.

По словам Бибилова, по закону необходимо получить две тысячи подписей. Однако президент Южной Осетии выразил уверенность, что их удастся собрать гораздо больше, передает ТАСС.

— Далее нам предстоит сдать подписи в ЦИК, после чего направить в Верховный суд проект указа о референдуме. После решения суда мы сможем наконец определить дату референдума и готовиться к его проведению, — добавил президент.

Кроме того, Бибилов отметил, что после вхождения Осетии в состав России может быть поднят вопрос об объединении республики с Северной Осетией. В таком случае будет проведен еще один референдум. По его словам, подобные примеры объединения российских регионов уже имеются.

30 марта глава республики заявил о намерении государства войти в состав РФ. Он назвал объединение с Россией «стратегической целью» и «чаянием» осетинского народа. С целью обсуждения вопроса присоединения Южной Осетии к России необходимо созвать референдум, сообщил Бибилов.