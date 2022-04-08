Медведев заявил, что итогом санкций будет разрушенный международный порядок

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Накладываемые Западом санкции — это прямое нарушение прав Российской Федерации как суверенного государства со стороны отдельных стран или их союзов. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По его словам, следует различать санкции обычные и незаконные. Обычные, поясняет Медведев — меры принуждения, принимаемые Советом Безопасности ООН в отношении государства-правонарушителя. Те же санкции, с которыми в последнее время столкнулась Россия — репрессалии, которые даже нельзя назвать санкциями в смысле международного права.

— Незаконные санкции всегда порождают деградацию системы международного права, — подчеркнул зампред.

Он также отметил, что незаконные санкции можно квалифицировать, как акт международной агрессии со стороны отдельных государств или их союзов. Особенно, когда они направлены на подрыв экономической независимости государства. Так, наложенные на Россию санкции стремятся ослабить ее и вызвать недовольство властью в народе.

— Незаконные санкции, как и все в этом мире, временны и когда-нибудь закончатся. Их результатом будет разрушенный международный порядок и крайне тяжелые последствия для мировой экономики и жизни отдельных стран, — добавил Медведев.

Кроме того, уточнил он, необходимо сделать все, чтобы эти санкции помогли России решить важнейшие производственные и технологические проблемы, написал Медведев в своем Telegram-канале.

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты вводят полные блокирующие санкции против Сбербанка России и «Альфа-Банка». Под рестрикции попали более двух третей российского банковского сектора (1,4 триллиона долларов активов). В Вашингтоне утверждают, что на фоне введенных санкций экономика РФ перестанет входить в двадцатку крупнейших.

После этого Великобритания объявила о полной заморозке активов Сбербанка и Московского кредитного банка на территории государства. Помимо этого, Лондон ввел запрет на осуществление инвестиций в России, импорт продуктов черной металлургии РФ и заявил, что полностью избавится от российского угля в конце 2022 года.