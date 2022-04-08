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Московский зоопарк опубликовал видео с шаровидным броненосцем

Анастасия Колоскова

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Московский зоопарк опубликовал видео с шаровидным броненосцем
Фото: «Вечерняя Москва»

Московский зоопарк опубликовал ролик, главным героем которого стал один из питомцев зоосада — шаровидный броненосец. Видео появилось в официальном Telegram-канале зоопарка.

— Это шаровидный броненосец Софочка. Недавно мы показывали, как ей подстригают коготки, а теперь просто зашли в гости проведать, — говорится в сообщении.

Сотрудники зоопарка пояснили, что в момент записи животное дремало. Однако через некоторое время Софочка начала просыпаться и стала проявлять интерес к процессу съемки.

Видео: Telegram-канал «Московский зоопарк»

4 апреля стало известно, что в Московском зоопарке впервые за последние 50 лет появились дымчатые леопарды — пятнистые сестры Кари и Канти. По словам генерального директора зоосада Светланы Акуловой, самок нетрудно различить в силу разной внешности и характеров. Она отметила, что при температуре 10–15 градусов тепла кошки выйдут в открытую часть своего вольера.

Также стало известно, что в столичном зоопарке родился детеныш капуцина-плаксы. Уточняется, что малыш родился у самца Матроса и самки Нори. Большую часть времени детеныш пока находится на спине матери.

Помимо этого, в Московском зоопарке появились на свет два детеныша львинохвостого макака. Уже сейчас посетители могут посмотреть на все семейство.

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