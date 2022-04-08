ФНС объявила о приостановке проверок IT-компаний до 2025 года

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ приостанавливает проверки IT-компаний до 3 марта 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры в пятницу, 8 апреля.

— Минцифры также планирует запустить горячую линию по вопросам необоснованности проверок IT-компаний, — говорится в сообщении.

В ФНС пояснили, что если налоговые органы начали проверку в IT-компании до публикации письма с разъяснением, то специалисты вправе довести ее до конца. Также в случае если региональное управление ФНС захочет проверить компанию, то управлению необходимо направить запрос в межрегиональную ФНС, где изучат обоснованность принятого решения о проверке, говорится в Telegram-канале «Минцифры России».

До этого сообщалось, что резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» предлагает бесплатный аналог продуктов Microsoft, Cisco и Poly для организации видео-конференц-связи — платформу видео-конференц-связи IVA MCU. Резидент технополиса по контракту предоставит бесплатную лицензию на платформу видео-конференц-связи для 50 одновременных пользователей ВКС и 50 слушателей вебинаров сроком на три месяца.