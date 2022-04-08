Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

ЦБ отменит комиссию в 12 процентов при покупке валюты для брокеров

Евгений Белоусов

Экономика
ЦБ отменит комиссию в 12 процентов при покупке валюты для брокеров
Фото: Вечерняя Москва

Банк России (ЦБ) отменит с 11 апреля комиссию в размере 12 процентов на покупку долларов, евро и фунтов стерлингов для брокеров. Об этом сообщил регулятор в предписании для брокеров в пятницу, 8 апреля.

Комиссию на покупку иностранной валюты ввели более месяца назад, первоначально она составляла 30 процентов. Однако позднее, в начале марта, ее снизили до 12 процентов, говорится в Telegram-канале «Тинькофф Инвестиции».

До этого аналитик и профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с «ВМ» назвал факторы, повлиявшие на укрепление курса рубля.

Центробанк Российской Федерации в четверг, 7 апреля, сообщил, что российские международные резервы за прошлую неделю выросли на 0,35 процента, или 2,1 миллиарда долларов. По данным на 25 марта, международные резервы РФ составляли 604,4 миллиарда долларов, что на 38,8 миллиарда меньше, чем 18 февраля. В ЦБ уточнили, что причинами уменьшения являются валютная переоценка активов, интервенции и рефинансирование.

Читайте также:
Банки ЦБ РФ комиссия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Колбасу или соседку?

Михаил Девятьяров
Михаил Девятьяров

Детям есть к чему стремиться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Искусствовреды и испанский стыд

Никита Масленников
Никита Масленников

Параллельный импорт будет держать в тонусе

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Александр Лосото
Александр Лосото

И старость обернем в радость

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Назло нам заморозят себя

Все мнения
О проекте