ЦБ отменит комиссию в 12 процентов при покупке валюты для брокеров

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Банк России (ЦБ) отменит с 11 апреля комиссию в размере 12 процентов на покупку долларов, евро и фунтов стерлингов для брокеров. Об этом сообщил регулятор в предписании для брокеров в пятницу, 8 апреля.

Комиссию на покупку иностранной валюты ввели более месяца назад, первоначально она составляла 30 процентов. Однако позднее, в начале марта, ее снизили до 12 процентов, говорится в Telegram-канале «Тинькофф Инвестиции».

До этого аналитик и профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с «ВМ» назвал факторы, повлиявшие на укрепление курса рубля.

Центробанк Российской Федерации в четверг, 7 апреля, сообщил, что российские международные резервы за прошлую неделю выросли на 0,35 процента, или 2,1 миллиарда долларов. По данным на 25 марта, международные резервы РФ составляли 604,4 миллиарда долларов, что на 38,8 миллиарда меньше, чем 18 февраля. В ЦБ уточнили, что причинами уменьшения являются валютная переоценка активов, интервенции и рефинансирование.